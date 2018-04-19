Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список двухсот богатейших российских бизнесменов.

Рейтинг возглавил основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. На втором месте — председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашев (18,7 миллиарда долларов), на третьем — председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов).

Как отмечает издание, совокупный доход двухсот богатейших предпринимателей составил 485 миллиардов, что на 25 миллиардов больше прошлогодней суммы.

Forbes публикует подобный рейтинг ежегодно. Лисин возглавляет его в третий раз. Бизнесмен также занимал первое место в 2010 и 2011 годах.