Иностранные инвесторы стали смелее приезжать в Крым, заявили власти

ЯЛТА, 19 апр – РИА Новости. Иностранные инвесторы стали смелее приезжать в Крым и проявлять готовность инвестировать в крымскую экономику, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"Иностранные инвесторы стали приезжать смелее в Крым. Они не скрываются, они открыты и готовы инвестировать в крымскую экономику", — сказал Полонский журналистам на полях Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, инвесторы, в том числе отечественные, стали заходить в Крым напрямую.

"Все больше и больше инвесторов хотят заходить в Крым не под именем компании какой-нибудь, зарегистрированной в Краснодарском крае, а заходят в Крым, спокойно регистрируют свой бизнес и реализуют инвестиционные проекты", — сказал вице-премьер.

ЯМЭФ-2018 принимает почти 3 тысячи участников из регионов России и стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Это бизнесмены и политики, в том числе члены Европарламента, национальных парламентов, мэры городов, представители органов власти разных уровней, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, средств массовой информации.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

В этом году на форуме будет присутствовать сирийская делегация, которую возглавит министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль. С ним в Крым приехали около 80 сирийских бизнесменов и чиновников. Для участия в Ялтинском международном экономическом форуме зарегистрировались представители 71 государства, это выше ожиданий организаторов, сообщил ранее сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.