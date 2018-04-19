Аксенов назвал приоритетные для Крыма инвестпроекты на ЯМЭФ

ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Инвестиционные проекты по переработке сельхозпродукции, промышленному производству стройматериалов и рекреационному комплексу полуострова будут заключены в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ-2018), сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это (проекты) выращивания и переработки сельхозпродукции, это развитие рекреационных комплексов, это строительство заводов по производству стройматериалов. Должно быть подписано 45-50 проектов как минимум", — сказал Аксенов журналистам в кулуарах форума.

Он отметил насыщенность начавшегося форума, в рамках которого организовано 40 панелей и сессий.

Форум принимает почти 3 тысячи участников из регионов России и стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Это бизнесмены и политики, в том числе члены Европарламента, представители национальных парламентов, мэры городов, представители органов власти разных уровней, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, средств массовой информации.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

В этом году на форуме будет присутствовать сирийская делегация, которую возглавит министр экономики и внешней торговли САР Самер Халиль. С ним в Крым приехали около 80 сирийских бизнесменов и чиновников. Для участия в Ялтинском международном экономическом форуме зарегистрировались представители 71 государства, это выше ожиданий организаторов, сообщил ранее сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

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