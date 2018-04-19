В "Опоре России" объяснили отказ крупных поставщиков сотрудничать с Крымом

ЯЛТА, 19 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Крупные российские поставщики отказываются от сотрудничества с крымскими компаниями из-за санкций, заявил председатель крымского отделения организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Сергей Лапенко.

"Сегодня очень остро стоит вопрос отказа крупных поставщиков материковой части Российской Федерации от сотрудничества с крымскими компаниями из-за санкций, так как у большинства крупных поставщиков присутствуют иностранные инвесторы, для которых работа с Крымом, санкционным регионом, не представляется возможным", — сказал Лапенко РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

По его мнению, сегодня должна стоять четкая задача выявить таких поставщиков и бороться с такой тенденцией.

"Для крымских компаний не должны строиться преграды", — подчеркнул Лапенко.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

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