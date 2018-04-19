Речи об увеличении поставок пшеницы в Венесуэлу пока не идет, заявили в МИД

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Речи об увеличении поставок российской пшеницы в Венесуэлу пока не идет, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"В этом вопросе есть технические параметры, нормы, свыше которых поставки невозможны. Это связано и с транспортом, и способностью Венесуэлы переработать конкретные объемы. Так что вопрос об увеличении поставок пока не ставится ни с венесуэльской стороны, ни с нашей", — сказал Щетинин.

По его словам, "речь идет о поставках зерна в нынешних объемах, которые позволяют венесуэльцам в существенной степени решать проблемы продовольственного обеспечения".

Россия в августе 2017 года начала поставки пшеницы в Венесуэлу, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил о планах по экспорту в эту латиноамериканскую страну порядка 600 тысяч тонн зерна. В ноябре министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро Сотельдо заявил о намерении увеличить объёмы закупаемой у России пшеницы.