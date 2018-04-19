Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Совокупное состояние двухсот богатейших российских предпринимателей в 2017 году выросло на 25 миллиардов долларов — до 485 миллиардов, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106, сообщает Forbes.

"Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным. <…> Порог отсечения остался на прежнем уровне — 500 миллионов долларов, а "входной билет" в первую десятку подорожал до 12,5 миллиарда долларов (год назад — 12,4 миллиарда долларов)", — говорится в статье.

Как и годом ранее, лучшие результаты показали металлурги. Рейтинг возглавил основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Он занимает первое место рейтинга уже в третий раз. Ранее Лисин был лидером два года подряд — в 2010 и 2011 годах с состоянием 15,8 миллиарда долларов и 24 миллиарда соответственно. Он также оказался самым стабильно богатым. Его среднее состояние с 2004 по 2018 год — 14 миллиардов долларов.

Второе место досталось основному бенефициару "Северстали" Алексею Мордашову — 18,7 миллиарда долларов.

В первую десятку вошли еще три представителя отрасли: совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов), акционер "РусАла" Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов с состоянием в 12,5 миллиарда. При этом, хотя "Металлоинвест" вырос в цене, состояние Усманова сократилось на 2,7 миллиарда из-за снижения оценки других его активов, в частности телекоммуникационного холдинга.

Прошлогодний лидер — совладелец "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон — потерял 400 миллионов долларов и занял третью строчку с 18 миллиардами долларов.

Его бизнес-партнер Геннадий Тимченко сохранил свои 16 миллиардов.

Состояние крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова выросло на 1,9 миллиарда долларов — до 16,4 миллиарда, владельца "Еврохима" Андрея Мельниченко — на 2,3 миллиарда долларов, до 15,5 миллиарда, основного владельца LetterOne и "Альфа-групп" Михаила Фридмана — на 700 миллионов долларов, до 15,1 миллиарда.