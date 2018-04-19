Подписано предварительное соглашение о создании ж/д путей из Приморья в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Две китайские компании и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) подписали соглашение о намерениях реализации проекта по строительству скоростной железной дороги Владивосток – Муданьцзян (КНР), сообщает администрация Приморья.

В подписании соглашения приняли участие заместитель генерального директора компании "Чайна Рейлвэй Дунфан Груп" Ван Юпин, исполнительный директор компании "Престиж Фронтьер Лимитед" Чан Хау Пинг и генеральный директор АПИ Леонид Петухов. На подписании присутствовал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Свой инвестиционный проект компания "Чайна Рейлвэй Дунфан Груп" презентовала на прошлом Дне китайского инвестора в декабре 2017 года во Владивостоке.

"Сегодня стороны встретились вновь, чтобы закрепить достигнутые договоренности. Запланировано строительство скоростной̆ железной дороги, которая соединит города Муданьцзян и Владивосток, будет иметь проектную рабочую скорость 250 километров в час, что соответствует стандартам для железных дорог пассажирского назначения в Китае. Предлагаемый проект скоростной железной дороги предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций с общей протяженностью путей 380 километров", — говорится в сообщении.

Ожидается, что общая протяженность мостов и тоннелей на пути следования железной дороги составит 70% от ее общей длины, а объем инвестиций в проект — около 12 миллиардов долларов.

В документе прописано финансирование для подготовки технико-экономического обоснования реализации проекта.

"Чайна Рейлвэй Дунфан Груп" — часть строительного конгломерата "Чайна Рэйлвэй Интернешнл", который занимается строительством, недвижимостью, разработкой минеральных ресурсов, финансовым инвестированием и другим. На счету компании — проекты в области проектирования и строительства автомобильных и железных дорог, аэропортов, верфей, гидроэлектростанций, метро, высотных зданий и муниципальных объектов.