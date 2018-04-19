ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет возвращения США в Транстихоокеанское партнерство и предпочитает двусторонние соглашения.

"Я не хочу возвращаться в ТТП. Но если они (участники партнерства) предложат нам соглашение, от которого я не смогу отказаться от имени народа США, я это сделаю. Но я люблю двусторонние (соглашения) больше. Думаю, что это лучше для нашей страны и наших рабочих", — сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

"У нас уже есть соглашения с шестью из 11 стран-участниц ТТП. У нас уже торговые соглашения, а с другими мы можем легко их заключить. Они все звонят нам и хотят заключить соглашение", — добавил он.

Трамп отметил, что также предпочел бы такое двустороннее соглашение с Японией.

Пресс-конференцию транслировали американские телеканалы.