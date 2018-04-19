РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Судебная энергетика. Киев решил добывать газ в европейских хранилищах

08:0019.04.2018
(обновлено: 08:01 19.04.2018)
038104
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в КиевеВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Украина намерена добиваться исполнения вынесенного в конце февраля вердикта Стокгольмского арбитража о взыскании почти 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" и попытается конфисковать зарубежную собственность российской компании. Почему миссия может оказаться для Киева невыполнимой — в материале РИА Новости.

Недоходное дело

Глава Минюста Украины Павел Петренко в эфире телеканала ICTV сообщил, что все активы "Газпрома" на территории страны уже конфискованы.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Подсудное дело. Киев попытается спастись от дефолта за счет "Газпрома"

Полтора года назад украинский суд в рамках так называемого антимонопольного дела принял решение о взыскании с российской компании за недопоставки топлива "Нафтогазу" компенсации на шесть миллиардов долларов. Пока Киеву удалось получить в общей сложности около 100 миллионов долларов.

Главной добычей стала компания "Газтранзит", 40% акций которой принадлежали российской корпорации. Киев присвоил дивиденды за 2016 год — 20 миллионов долларов.

Следующий этап — выявление должников российской компании на территории Украины. Министр считает необходимым обратить собственность этих предприятий и фирм в доход государства.

Комментируя ситуацию РИА Новости, сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич затруднился сказать, есть ли сегодня у "Газпрома" на Украине должники в принципе. "Допустим, что есть, но едва ли их долги сколько-нибудь значимы, иначе эти суммы уже были бы взысканы по антимонопольному делу", — предположил эксперт.

© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМинистр юстиции Украины Павел Петренко выступает на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Министр юстиции Украины Павел Петренко выступает на заседании Верховной рады Украины

Поклон Европе

Теперь в Киеве делают ставку на конфискацию зарубежного имущества российской компании. "В иностранных юрисдикциях, в Европе у "Газпрома" очень много таких активов, которые легко конвертируются. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах", — утверждает глава Минюста.

Газораспределительная станция
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Политолог: Киев действует в отношении "Газпрома" как вымогатель

Слово за европейскими партнерами, которые должны поддержать усилия Украины по исполнению вердикта Стокгольмского арбитража. Петренко ждет от них помощи в поиске и аресте активов "Газпрома".

Постановление Стокгольмского арбитража не служит основанием для действий судебных приставов в отношении имущества должника. Соответствующие санкции — компетенция судов тех стран, в которых находятся активы, пояснил РИА Новости представитель юридической фирмы "Хренов и партнеры".

Судьи должны проверить арбитражное решение по ряду оснований в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. На это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако выводы международного арбитража не подлежат пересмотру по существу.

"В данном случае риски для "Газпрома" достаточно высоки. Нужно учитывать, что решение Стокгольмского арбитража обязательно с момента вынесения. Обращение компании с заявлением о его отмене, а также новый иск никак не влияют на исполнение вердикта", — подчеркнул Костин.

© AFP 2018 / Sergei Supinsky Сотрудники компании "Нафтогаз"
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Сотрудники компании "Нафтогаз"

Пограничное состояние

Пожалуй, самый уязвимый зарубежный актив "Газпрома"— запасы голубого топлива в подземных газовых хранилищах Европы. Именно они, по мнению экспертов, могут быть арестованы в первую очередь.

Штаб-квартира нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko/File Photo
Естественный отбор: итальянцы оставили Украину без газа

Как этот механизм работает, Украина знает по своему опыту. В конце декабря 2017 года словацкий суд по иску итальянской компании Italia Ukraina Gas на основании вердикта Стокгольмского арбитража, вынесенного в декабре 2012 года, арестовал топливо, закупленное в Евросоюзе "Нафтогазом". Речь шла о долге в 21 миллион долларов.

По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, каждое лето в европейские ПГХ "Газпром" закачивает до пяти миллиардов кубометров газа. Резервы создаются на осенне-зимний период, когда из-за морозов резко возрастает потребление топлива.

Чтобы исключить риск потери этого актива, российская компания может отказаться от привычной схемы. Открытым остается вопрос, что будет с Европой, если зима выдастся морозной и газа физически не хватит потребителям.

Правосудов не исключает, что "Газпром" перенесет точку продажи газа на российскую границу. Арестовать топливо, принадлежащее немецкой или австрийской компании, у Киева уже не получится.

"Теоретически это возможно, но придется договариваться с покупателями и подписывать дополнительное соглашение", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена