Судебная энергетика. Киев решил добывать газ в европейских хранилищах

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Украина намерена добиваться исполнения вынесенного в конце февраля вердикта Стокгольмского арбитража о взыскании почти 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" и попытается конфисковать зарубежную собственность российской компании. Почему миссия может оказаться для Киева невыполнимой — в материале РИА Новости.

Недоходное дело

Глава Минюста Украины Павел Петренко в эфире телеканала ICTV сообщил, что все активы "Газпрома" на территории страны уже конфискованы.

Полтора года назад украинский суд в рамках так называемого антимонопольного дела принял решение о взыскании с российской компании за недопоставки топлива "Нафтогазу" компенсации на шесть миллиардов долларов. Пока Киеву удалось получить в общей сложности около 100 миллионов долларов.

Главной добычей стала компания "Газтранзит", 40% акций которой принадлежали российской корпорации. Киев присвоил дивиденды за 2016 год — 20 миллионов долларов.

Следующий этап — выявление должников российской компании на территории Украины. Министр считает необходимым обратить собственность этих предприятий и фирм в доход государства.

Комментируя ситуацию РИА Новости, сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич затруднился сказать, есть ли сегодня у "Газпрома" на Украине должники в принципе. "Допустим, что есть, но едва ли их долги сколько-нибудь значимы, иначе эти суммы уже были бы взысканы по антимонопольному делу", — предположил эксперт.

Поклон Европе

Теперь в Киеве делают ставку на конфискацию зарубежного имущества российской компании. "В иностранных юрисдикциях, в Европе у "Газпрома" очень много таких активов, которые легко конвертируются. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах", — утверждает глава Минюста.

Слово за европейскими партнерами, которые должны поддержать усилия Украины по исполнению вердикта Стокгольмского арбитража. Петренко ждет от них помощи в поиске и аресте активов "Газпрома".

Постановление Стокгольмского арбитража не служит основанием для действий судебных приставов в отношении имущества должника. Соответствующие санкции — компетенция судов тех стран, в которых находятся активы, пояснил РИА Новости представитель юридической фирмы "Хренов и партнеры".

Судьи должны проверить арбитражное решение по ряду оснований в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. На это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако выводы международного арбитража не подлежат пересмотру по существу.

"В данном случае риски для "Газпрома" достаточно высоки. Нужно учитывать, что решение Стокгольмского арбитража обязательно с момента вынесения. Обращение компании с заявлением о его отмене, а также новый иск никак не влияют на исполнение вердикта", — подчеркнул Костин.

Пограничное состояние

Пожалуй, самый уязвимый зарубежный актив "Газпрома"— запасы голубого топлива в подземных газовых хранилищах Европы. Именно они, по мнению экспертов, могут быть арестованы в первую очередь.

Как этот механизм работает, Украина знает по своему опыту. В конце декабря 2017 года словацкий суд по иску итальянской компании Italia Ukraina Gas на основании вердикта Стокгольмского арбитража, вынесенного в декабре 2012 года, арестовал топливо, закупленное в Евросоюзе "Нафтогазом". Речь шла о долге в 21 миллион долларов.

По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, каждое лето в европейские ПГХ "Газпром" закачивает до пяти миллиардов кубометров газа. Резервы создаются на осенне-зимний период, когда из-за морозов резко возрастает потребление топлива.

Чтобы исключить риск потери этого актива, российская компания может отказаться от привычной схемы. Открытым остается вопрос, что будет с Европой, если зима выдастся морозной и газа физически не хватит потребителям.

Правосудов не исключает, что "Газпром" перенесет точку продажи газа на российскую границу. Арестовать топливо, принадлежащее немецкой или австрийской компании, у Киева уже не получится.

"Теоретически это возможно, но придется договариваться с покупателями и подписывать дополнительное соглашение", — подчеркнул собеседник РИА Новости.