Ковтун: прорывное развитие Мурманской области невозможно без газификации

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Газификация Мурманской области могла бы стать одним из факторов развития региона в будущем, необходимо вернуться к обсуждению этого вопроса на федеральном уровне, заявила журналистам глава региона Марина Ковтун.

Ранее Ковтун заявляла о необходимости принятия решения о газификации региона на период до 2025 года с учетом реализации различных самостоятельных проектов поставки природного газа, в том числе сооружения на территории Мурманской области инфраструктуры перевалки газа. Губернатор считает, что необходимо вернуться к рассмотрению на федеральном уровне вопроса о начале сооружения газопровода.

"Для нас самое важное – это газификация региона. Вопрос достаточно сложный с точки зрения экономики, поскольку очень долгая окупаемость – не одно десятилетие. Без газификации региона его прорывное развитие невозможно. Мы ждем политического решения, возвращения к истокам этого вопроса", — сказала она.

Выступая на "часе субъекта" в Совете Федерации РФ, глава региона отметила, что в структуре затрат на производство продукции в регионе доля затрат на топливо и энергию вдвое превышает среднероссийское значение: 15,3% против 7% в среднем по России. Существенно выше и расходы на фонд оплаты труда: почти 19% против 13,5% в среднем по России. "Северные" издержки также служат причиной повышенных бюджетных расходов на содержание социальной сферы.

Поэтому, по словам Ковтун, газификация так необходима региону. "Потенциал здесь довольно велик – это и реализация крупных инвестпроектов, и внутреннее потребление природного газа, и сооружение в регионе инфраструктуры его перевалки. Считаю крайне важным вернуться к рассмотрению этого вопроса на федеральном уровне", — сказала Ковтун.

Кроме того, по мнению главы Мурманской области, при повышенных "северных" затратах на топливо и энергию необходимо обеспечить экономически приемлемые условия энергоснабжения на долгосрочную перспективу, сохранив одно из главных конкурентных преимуществ области – сравнительно низкую стоимость электроэнергии в ценовых зонах оптового рынка для Мурманской области — 1,73 рублей/кВт*ч (среднее значение по РФ — 2,12 рублей/кВт*ч).

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