Италия и Кубань намерены развивать экономическое сотрудничество

КРАСНОДАР, 18 апр — РИА Новости. Представители Италии и Краснодарского края намерены развивать экономическое сотрудничество, в том числе в области зеленой энергетики, сельского хозяйства и бальнеологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В среду в Краснодар прибыла делегация предпринимателей из Италии. Бизнес-миссию возглавил посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано. В состав делегации вошли представители 54 итальянских предприятий.

На встрече с послом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Италия является давним и надежным партнером Кубани, и регион заинтересован в дальнейшем развитии отношений с республикой. В частности, по словам главы края, опыт зарубежных коллег будет полезен при развитии альтернативной энергетики.

"Для создания ветропарков в крае есть все условия. Если это вызовет интерес у итальянского бизнеса, мы готовы показать площадки для размещения ветропарков, которые, уверен, создадут дополнительную экономику в регионе", – цитирует ведомство слова Кондратьева.

Генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО Лодиджиани Пьерпаоло уточнил, что сейчас ведутся переговоры с инвестором, готовым к сотрудничеству с краем в этом направлении. Представители краевой власти добавили, что в ближайшее время будет организована встреча с итальянскими бизнесменами, где детально обсудят вопросы ветроэнергетики.

Губернатор региона также отметил, что еще одним направлением взаимодействия Краснодарского края и республики может стать производство сельскохозяйственного оборудования.

Как отметили представители итальянской делегации, они заинтересованы темами медицинской реабилитации, бальнеолечения на основе термальных источников в Сочи и Горячем Ключе. Губернатор добавила, что эти направления сегодня востребованы жителями края и всей России.

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы не только Сочи, но и другие города превратились в курорты мирового уровня", – сказал Кондратьев. Глава региона также выразил уверенность, что бизнес-миссия даст конкретный результат.

Посол Италии подтвердил, что визит на Кубань во второй раз в этом году свидетельствует о серьезности намерений итальянской стороны.

По данным краевых властей, в 2017 году внешнеторговый оборот Краснодарского края с Италией составил 1,2 миллиарда долларов. В основе экспорта – минеральное топливо и нефтепродукты, импорта – машиностроительная продукция. На территории края зарегистрировано шесть предприятий с инвестициями из Италии. Это объекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся оптовой и розничной торговлей строительными материалами, оборудованием для строительства, лакокрасочными изделиями, производством кожевенного полуфабриката.

Другие новости региона читайте здесь>>