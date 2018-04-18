Соколов назвал сроки начала переговоров о полетах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

НОВО-ОГАРЕВО, 18 апр — РИА Новости. Переговоры о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начнутся в конце весны-начале лета, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Открылся маршрут (в Каир — ред.), и наша, и египетская компания летают уже по этому маршруту, по линии регулярных перевозок. Как мы договорились с египетскими коллегами, после изучения наработанного опыта мы встретимся, проведем переговоры, и будем рассматривать дальнейшие варианты нашего взаимодействия. Мы договорились, что для этого должно пройти 2-3 месяца, поэтому конец весны-начало лета", — сказал он.

Во вторник министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Красного моря пройдут в мае.

Прямое авиасообщение между Каиром и Москвой возобновилось с середины апреля после двухлетнего перерыва.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.