Соколов назвал сроки начала переговоров о полетах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

НОВО-ОГАРЕВО, 18 апр — РИА Новости. Переговоры о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начнутся в конце весны-начале лета, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.
Во вторник министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Красного моря пройдут в мае.
Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.