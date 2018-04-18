Новак 20 апреля проведет встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в пятницу проведет встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

"Послезавтра буду встречаться в Саудовской Аравии с министром. Потом все прокомментирую. У нас будет мониторинговый комитет", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос по сделке ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в саудовском городе Джедда 20 апреля.