Число иностранных участников ЯМЭФ превзошло ожидания организаторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Для участия в Ялтинском международном экономическом форуме зарегистрировались представители 71 государства, это выше ожиданий организаторов, сообщил сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Всего на форум зарегистрировались представители 71 государства, напомню, что ранее мы ожидали участников из 60 стран", — сказал РИА Новости Назаров.

По его словам, в Крым уже прибыли делегации из различных стран мира.

"Ряд иностранных делегаций и гостей из США, Китая, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Конго, Мали, Зимбабве и других стран уже прибыли в Крым для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме и молодежных встречах. Это не только участники деловой программы, но и порядка 300 молодых парламентариев и лидеров крупных молодежных объединений, которые будут предлагать свое видение решения глобальных вызовов и угроз в экономической и политической сфере", — сказал Назаров.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.

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