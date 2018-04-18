Число иностранных участников ЯМЭФ превзошло ожидания организаторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Для участия в Ялтинском международном экономическом форуме зарегистрировались представители 71 государства, это выше ожиданий организаторов, сообщил сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.
По его словам, в Крым уже прибыли делегации из различных стран мира.
"Ряд иностранных делегаций и гостей из США, Китая, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Конго, Мали, Зимбабве и других стран уже прибыли в Крым для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме и молодежных встречах. Это не только участники деловой программы, но и порядка 300 молодых парламентариев и лидеров крупных молодежных объединений, которые будут предлагать свое видение решения глобальных вызовов и угроз в экономической и политической сфере", — сказал Назаров.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.
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