Представители крупного итальянского бизнеса приедут на ПМЭФ-2018

КРАСНОДАР, 18 апр — РИА Новости. Представители крупного итальянского бизнеса намерены принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил журналистам посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано.

По словам посла, он также планирует посетить ПМЭФ, который состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

"В делегации также будут руководители крупнейших итальянских компаний", — добавил Терраччиано. Посол отметил, что делегация ещё формируется.

"Мы ещё ждём окончания формирования нового правительства, поэтому пока затрудняюсь сказать, кто будет от лица правительства", — уточнил собеседник.

В среду в Краснодар прибыла делегация предпринимателей из Италии во главе с послом Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано. В состав бизнес-миссии вошли представители 54 итальянских предприятий.

Программа ПМЭФ, опубликованная официальном сайте, насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: "Глобальная экономика в эпоху изменений", "Россия: используя потенциал роста", "Человеческий капитал в цифровой экономике" и "Технологии для лидерства". Главная тема ПМЭФ-2018 — "Создавая экономику доверия".