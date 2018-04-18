Startsmile представил четвертый рейтинг частных детских стоматологий в РФ

Экспертный журнал о стоматологии Startsmile совместно с ИД "КоммерсантЪ" опубликовал результаты Четвертого Ежегодного рейтинга частных детских стоматологических клиник. Цель этого социально ориентированного проекта — помощь родителям при выборе клиники, в которой ребенку будет оказано качественное лечение, соответствующее современным стандартам. Такое масштабное некоммерческое исследование рынка частных детских стоматологий также призвано выявить лидеров отрасли, оказывающих медицинскую помощь в соответствии с самыми современными стандартами.

Рейтинг детских стоматологий формируется отдельно от Ежегодного Всероссийского рейтинга частных стоматологических клиник — аналогичного совместного проекта Startsmile и ИД "КоммерсантЪ", посвященного изучению рынка стоматологии в целом. Дело в том, что в работе с маленькими пациентами есть определенные особенности, учесть которые позволяет система из более чем 200 критериев. В их число включены: достаточное количество кабинетов для детского приема, оснащенность современным оборудованием, широкий спектр услуг, профессионализм медицинского персонала и администрации, наличие узких специалистов — детских ортопедов, ортодонтов, анестезиологов и даже психологов. Дополнительные очки получили стоматологии, оборудованные игровой зоной и кабинетом с игрушками, мультфильмами и т.д.

При составлении Ежегодного рейтинга частных детских стоматологий были учтены и такие факторы как оказание специфических услуг (лечение без бормашины или под микроскопом, коррекция уздечки и т.д.) и умение персонала работать с детьми. Учитывались также отзывы пациентов о клинике — если число негативных откликов превышало 30%, то она исключилась из числа участников рейтинга.

Для получения наиболее объективных результатов в подготовке рейтинга приняли участие ведущие специалисты стоматологической отрасли — руководители и главные врачи клиник, а также представители Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова.

Рейтинг выявил ряд интересных тенденций в детской стоматологии. Во-первых, при довольно высокой загруженности детских клиник и врачей в нынешнем году открылось очень мало новых стоматологий, что объясняется продолжающимся экономическим кризисом. Во-вторых, на рынке возросла доля многопрофильных медицинских центров, но снизилось число узкоспециализированных детских стоматологий.

В-третьих, все больше возрастает роль Интернета как основного инструмента продвижения и самопозиционирования: у большинства клиник есть качественные сайты с адаптивным дизайном и аккаунты в соцсетях. В-четвертых, с детьми чаще работают молодые специалисты, стаж которых составляет менее 10 лет.

Итогом Ежегодного рейтинга частных детских стоматологических клиник стал всесторонний анализ более чем 300 учреждений из 36 городов России. Из этого числа были отобраны 115 лучших клиник, которые в целях достижения максимальной объективности разделены на две категории: "ТОП стоматологий, которым более трех лет" и "ТОП стоматологий, которым менее трех лет".

В апреле текущего года состоится Первая церемония награждения победителей Ежегодного рейтинга частных детских стоматологических клиник Startsmile 2018, в которой примут участие известные представители стоматологической сферы России. Клиникам, занявшим три первых места в категориях "ТОП стоматологий, которым более трех лет" и "ТОП стоматологий, которым менее трех лет", вручат дипломы и призы.

О Startsmile:

Startsmile.ru — это один из крупнейших экспертных ресурсов о стоматологии на русском языке, представляющий собой полноценный навигатор для пациентов из России и стран СНГ. Пользователи могут ознакомиться с познавательными статьями, задать свои вопросы лидерам стоматологического рынка и выбрать клинику для лечения, исходя из объективных критериев. На страницах портала публикуется информация о самых современных трендах стоматологии, сравнительные таблицы цен по более чем 60 услугам, оказываемым в разных регионах страны. Startsmile.ru объединяет свыше сотни одних из лучших представителей стоматологической отрасли, открытых к диалогу, и более пятисот тысяч пациентов, которые ежедневно заходят на сайт в поисках решения стоматологических проблем. Startsmile выпускает первое глянцевое издание формата lifestyle* о красоте улыбки, где пациенты могут почерпнуть информацию о здоровье и красоте зубов от ведущих экспертов отрасли и понаблюдать за преображениями улыбок знаменитостей.

На правах рекламы



16+



* лайфстайл