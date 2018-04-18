Промышленное производство в Тюменской области выросло на 6% в марте

ТЮМЕНЬ, 18 апр — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области в марте текущего года составил 106% к аналогичному периоду прошлого года; рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 108,8%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 127,4%; компьютеров, электронных и оптических изделий — 143,3%; металлургическом производстве — 173,7%; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, — 112,7%; производстве стекла и изделий из стекла — 129,9%; производстве кокса и нефтепродуктов —112,7%", — рассказал собеседник агентства.

В производстве пищевых продуктов индекс составил 102,9%. Рост получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности. В обеспечении электрической энергией, газом и паром индекс производства в первый месяц весны составил 105,5%.

По информации пресс-службы губернатора, накануне в Тобольске состоялся торжественный пуск объектов электроснабжения крупнейшего в стране строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья.

"Сырье, которое будет производиться здесь, даст стимул для развития малого и среднего бизнеса. Интерес с их стороны есть, многие предприятия уже движутся в этом направлении. В будущем вокруг крупных нефтехимических комплексов должно появиться достаточное количество небольших производств", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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