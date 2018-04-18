Свердловский губернатор поручил внедрить умные технологии в муниципалитетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов ускорить перевод городов на "умные" технологии для дальнейшего преобразования Свердловской области в "умный регион", сообщает в среду департамент информационной политики главы региона.

"Повсеместное внедрение смарт-технологий – это не только необходимое условие соответствия мировым стандартам качества жизни, но и мощнейший драйвер развития экономики каждого муниципалитета и всей Свердловской области", – приводятся в сообщении слова Куйвашева на заседании совета по приоритетным стратегическим проектам региона.

Создание и развитие "умных" регионов и городов – это обязательное условие повышения качества, комфорта, безопасности жизни людей, создания дополнительных возможностей для развития бизнеса, упрощения взаимодействия граждан и организаций с госструктурами, отмечает департамент. Речь идет, прежде всего, о технологичных системах управления транспортом, городским освещением, коммунальными сетями, общедомовыми приборами учета, а также о развитии сервисов госуслуг.

Куйвашев поручил главам муниципальных образований Свердловской области определить приоритетные направления для поэтапной интеграции смарт-технологий во все сферы жизни.

По словам первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, развитие цифровой экономики в Свердловской области ведется в рамках установок, данных президентом России, и поручений главы региона. Он сообщил, что к разработке концепции "умного региона" максимально привлекаются представители экспертного сообщества.

По словам первого вице-губернатора, планы по созданию smart-city на площадке ЭКСПО-парка в Екатеринбурге полностью соответствуют концепции "умного региона". При этом формат проекта предполагает его тиражирование всеми муниципалитетами Свердловской области, отмечается в сообщении.