В Крым начали прибывать иностранные гости для участия в ЯМЭФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. В Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме начали прибывать представители немецкой делегации, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

"В Крым начали прибывать первые участники форума, представляющие немецкую делегацию. Уже прилетело четыре человека. Всего делегация составит около 20 человек", — сказал Гемпель.

По его словам, в делегацию вошли депутаты земельных парламентов, городского уровня, а также из бундестага.

"Депутаты представляют партии "Левые" и "Альтернатива для Германии", плюс, в делегацию также вошли бизнесмены", — подчеркнул Гемпель.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В этом году организаторы ожидают рекордное число иностранных гостей — свыше 500. ЯМЭФ-2018 пройдет 19-21 апреля.

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