Россия решила задачу импортозамещения во многих отраслях, заявил Дворкович

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия решила задачу импортозамещения во многих отраслях, следующий этап — экспорт технологий, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мне кажется, очевидно, что мы еще не выполнили все свои планы по импортозамещению, которые мы сами сформулировали, сами утвердили. И нам очень многое предстоит сделать, хотя по многим отраслям показатели уже очень хорошие, они превышают 90%, и в целом этого достаточно. Но понятно, что нельзя останавливаться: технологии меняются, и необходимо все время идти вперед, чтобы оставаться на этом уровне", — сказал Дворкович, выступая на коллегии Минпромторга РФ.

По словам вице-премьера, теперь России предстоит решить задачу экспорта технологий. "Если где-то мы решили задачу импортозамещения, это не означает, что во всех случаях создана технология, которая является самой передовой в мире и может экспортироваться. Где-то это так, где-то еще не так. И экспортно ориентированное импортозамещение еще не везде случилось. И это вторая очевидная задача, которую нам предстоит решить в ближайшее время", — добавил он.