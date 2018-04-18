ЕК требует у США гарантировать выход ЕС из-под действия пошлин на сталь

БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия пока не видит гарантий того, что Евросоюз будет выведен на постоянной основе из-под действия новых пошлин на импорт стали и алюминия в США, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в среду.

"Мы ожидаем, что будем на постоянной основе и без каких-либо условий исключены из этих мер… Мы пока не получили каких-либо гарантий, но переговоры продолжаются", — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит пошлины на импорт стали в 25% и алюминия — в 10%, которые будут действовать длительное время. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Для Евросоюза и ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая.

Планируется, что до 1 мая ЕС и США будут вести переговоры, после чего Трамп может принять дополнительные решения по пошлинам в отношении ЕС.