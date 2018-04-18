Песков не стал комментировать предложения депутатов по ответу на санкции

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным центра Космонавтика и авиация. 12 апреля 2018

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным центра Космонавтика и авиация. 12 апреля 2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложения депутатов об ответных мерах на санкции США.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Пока, вы знаете, идет дискуссия, идут комментарии от депутатов, пока на этой стадии я не считаю возможным участвовать в этой дискуссии, пока идет работа",- сказал Песков журналистам.