МС-21 станет родоначальником нового семейства лайнеров, заявил Рогозин

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Среднемагистральный самолёт МС-21 станет родоначальником нового семейства российских лайнеров, потеснив иностранных конкурентов, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В рамках гражданского авиастроения мы никогда не могли примириться, что наше небо заполнено самолётами американского и европейского производства. Но первая ласточка — это МС-21. Перед этим самолётом огромное будущее", — сказал он на коллегии Минпромторга.

Вице-премьер выразил уверенность, что самолет ляжет в основу целого семейства средне-, ближне- и дальнемагистральных лайнеров.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Ранее производящая его компания "Иркут" заявляла, что в 2018 году планируется закончить создание летных экземпляров и перейти к серийному производству.