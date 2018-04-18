Силуанов встретится с новым главой Минфина Германии в США, сообщил источник

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ежегодной весенней встречи "финансовой двадцадки" (G20) в рамках сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) проведет встречу с новым министром финансов Германии Олафом Шольцем, обсуждение темы посредничества Германии по урегулированию долга Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов пока не планируется, заявил журналистам источник в российской делегации.

"Пока сложно сказать, каких-то событий за последние недели в этом направлении не происходило", — сказал источник, отвечая на вопрос, продолжаются ли контакты с Германией по вопросу урегулирования украинского долга.

"Как известно, в Германии поменялся министр финансов, наш многолетний партнёр господин Шойбле покинул это пост. Поэтому мы пока договариваемся о том, чтобы установить контакты на уровне министров, чтобы министры познакомились, а потом уже начинать переходить к обсуждению каких-то тем", — отметил он.

Назначение нового министра финансов Германии состоялось 14 марта 2018 года. "В Аргентине в марте на "двадцатке" нашего министра не было, соответственно у них пока не было возможности встретиться", — пояснил источник.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение.

РФ неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и пыталась вести такие переговоры через посредников. Таким посредником выступала, в частности, Германия. Она же была посредником между Киевом и Москвой, когда Россия только готовилась к судебному взысканию долга с Украины, однако переговоры ни к чему не привели. В настоящее время стороны ожидают решения апелляционного суда Лондона, ранее в российском Минфине сообщали, что ждут решения не раньше мая.