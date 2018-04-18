Восточная Европа должна остаться главным регионом для ЕБРР, уверен источник

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Россия готова поддержать расширение географии операций Европейского банка реконструкции и развития, если основным регионом работы банка останется Восточная Европа и Центральная Азия, заявил журналистам источник в российской делегации, которая принимает участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
"Мы говорим: есть традиционные регионы операций, давайте мы будем там проблемы решать, тем более, кто сказал, что в регионе Восточной Европы и Центральной Азии все вопросы уже решены, все реформы осуществлены", — сказал он. "Мы готовы поддержать решения менеджмента, когда они будут направлены все-таки на то, что банк будет основной акцент делать на своём изначальном регионе, на своих интересах, которые зафиксированы в его мандате, а не пытаться сейчас максимально широко охватывать все близлежащие, прилегающие с разных сторон к Европе, регионы", — пояснил он.
Прекращение работы института в России в 2014 году оказало негативное влияние на доходную часть ЕБРР, что происходило на фоне роста расходов. Проблемы банка с поддержанием доходной части осложнены за счет раздувания административных расходов, которые с 2011 года выросли на 73% — с 270 миллионов евро до 467 миллионов евро в 2016 году.
Российская сторона неоднократно предупреждала, что уход ЕБРР из РФ окажет непосредственное влияние на размывание доходной базы, учитывая, что именно российский портфель на протяжении многих лет был самым надёжным и прибыльным в регионе операций банка, в отдельные годы обеспечивая до 50% совокупных доходов этого института развития.