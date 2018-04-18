Трутнев доложит Медведеву о плохой работе по лесному комплексу в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что доложит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о том, что на Дальнем Востоке плохо организована работа по развитию лесопромышленного комплекса.

"Работа по развитию лесного комплекса на Дальнем Востоке организована коллегами неудовлетворительно. Буду об этом докладывать председателю правительства РФ", — сообщил Трутнев журналистам в Хабаровске.

"Дальний Восток в худшую сторону отличается от общероссийских показателей…, отстает от России, например, освоение расчетной лесосеки — в два раза, 17% вместо 30%, по объему инвестиций всего 5,2% от общероссийского объема инвестиций в лесную отрасль", — сказал полпред.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы все показатели в ДФО превышали общероссийские.

"Для этого надо понять, в какую точку мы приходим, и расписать меры, темп, которыми мы приходим к достижению среднероссийских темпов — этого не сделано… Все делается долго и неэффективно. В лесу нет "прозрачности", — добавил полпред.