Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей, заявил Аксаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Крымским фондам, поддерживающим предпринимателей, будет оказана дополнительная помощь из федерального бюджета, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Текущий бюджет Российской Федерации исполняется с профицитом. Мы имеем дополнительные доходы и, очевидно, эти дополнительные доходы будем распределять. Я буду лично ставить вопрос, чтобы Крыму выделили дополнительные ресурсы для капитализации фонда, представляющего микрозаймы, и фонда гарантийного, для того чтобы эти фонды могли прогарантировать или выдать деньги соответствующим микроорганизациям", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, помощь будет оказываться тем структурам, которые работают "в белую".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>