Акции "Русала" растут на утренних торгах на Гонконгской фондовой бирже

ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Акции компании "Русал" продолжают расти на Гонконгской фондовой бирже после открытия торгов в среду, отыгрывая часть существенного падения, которое произошло в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник ценные бумаги "Русала" подешевели в Гонконге на 30,39% — до 1,42 гонконгских доллара за акцию на фоне новостей, связанных с санкциями в отношении компании. По итогам торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже акции алюминиевого гиганта выросли в цене на 8,45% — до 1,54 гонконгского доллара, отыграв часть падения.

В среду после открытия торгов в Гонконге к 9.34 (4.34 мск) акции "Русала" подорожали на 3,9% — до 1,6 гонконгского доллара.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.