Прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 46 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокуроры в 2017 году добились погашения долга перед бизнесменами на сумму свыше 46 миллиардов рублей по государственным и муниципальным контрактам, следует из доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

Согласно докладу, анализ надзорной деятельности выявил проблему "недостаточной правовой урегулированности" вопроса об ответственности государственных или муниципальных заказчиков, нарушающих права бизнесменов на оплату работ.

По предложению Генеральной прокуратуры в июле прошлого года в КоАП РФ появилась статья 7.32.5 "Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Прокуроры добились административного наказания виновных должностных лиц за эти упущения в 61 регионе РФ, отмечается в докладе.

"В результате принятого комплекса мер в 2017 году перед предпринимателями погашена задолженность на сумму свыше 46 миллиардов рублей (в Краснодарском крае – 5,5 миллиарда рублей, Московской области – 4,7 миллиарда рублей, Ярославской области – 2,3 миллиарда рублей)", — говорится в докладе.