В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о краудфандинге

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ представляет собой новую редакцию законопроекта о краудфандинге и регулирует отношения привлечения инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ, а также определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ при организации привлечения инвестиций от многих лиц. Поскольку из текста убран термин "краудфандинг", было изменено и название законопроекта.

Как и в первоначальной версии, минимальный размер собственных средств (капитала) оператора инвестиционной платформы сохранен на уровне 5 миллионов рублей. Под оператором понимается хозяйственное общество, осуществляющее организацию привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ. Для идентификации и аутентификации участников инвестиционной платформы ее оператор будет вправе использовать единую систему идентификации и аутентификации.

Правила инвестиционной платформы должны будут содержать, в том числе, условия договора об оказании услуг привлечения инвестиций и договора об оказании услуг содействия в инвестировании, а также способы осуществления инвестиций посредством инвестиционной платформы.

Реестр договоров, заключенных с использованием инвестиционной платформы, должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать их стороны, существенные условия и дату заключения договоров. Записи в реестре о каждом заключенном договоре должны храниться оператором инвестиционной платформы до дня прекращения этого договора, а также в течение пяти лет со дня его прекращения.

По сравнению с первоначальным вариантом документа также уточняется понятие токена. Под токеном инвестиционного проекта предлагается понимать цифровые права, которые удостоверяют имущественные права инвестора, предусмотренные законопроектом. Отчуждение токенов и их переход от одного лица к другому будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ, регулирующим переход цифровых прав, удостоверяющих права (требования).