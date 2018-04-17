Влияние новых санкций на экономику России оценивать рано, считают в МВФ

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Оценивать влияние пакета новых санкций на экономику РФ и ее ближайших партнеров пока преждевременно, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд.

"Оценивать влияние санкций преждевременно. Мы видим некоторый эффект на рынке. Возможно, его почувствуют и ближайшие партнеры РФ по СНГ. Но оценивать его преждевременно", — сказал Обстфельд, отвечая на просьбу прокомментировать новый пакет санкций в отношении РФ.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.