Влияние новых санкций на экономику России оценивать рано, считают в МВФ

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Оценивать влияние пакета новых санкций на экономику РФ и ее ближайших партнеров пока преждевременно, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.