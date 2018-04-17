Киев планирует конфисковать активы украинских должников "Газпрома"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киев планирует конфисковать собственность должников "Газпрома" в стране, а также активы российской компании за рубежом, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, имущество "Газпрома", расположенное на территории страны, власти уже "забрали в государственный бюджет" и теперь ищут собственность украинских должников российской компании.

Как отметил Петренко, у ряда контрагентов есть обязательства перед "Газпромом" и Киев планирует взыскать их в пользу государства. Министр заверил, что законодательство это сделать позволяет.

"В иностранных юрисдикциях, в Европе у "Газпрома" очень много активов, таких активов, которые легко конвертируются в средства. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах", — добавил Петренко.

Газовый спор

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Также Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.

В марте премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что общая задолженность "Газпрома" перед Киевом достигает 8,5 миллиарда долларов.