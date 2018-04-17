Сбербанк не сможет прекратить кредитование в валюте

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сбербанк не может прекратить валютное кредитование, поскольку клиентам нужна валюта, в том числе для закупки оборудования, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Что касается валютного кредитования, не все надо регулировать. Валютное кредитование не растет, а падает. Доля валютных кредитов у нас с 2014 года существенно упала…. В банках ничего нельзя просто выключить — если есть портфель и сформирован достаточно большой пул валютных кредитов, то не можешь перевернуть", — прокомментировал Греф.
"Мы сейчас внимательно смотрим на валютные риски и хеджируем их…. Мы не можем прекратить кредитование в валюте, потому что нашим клиентам нужна валюта. Они занимаются внешнеэкономической деятельностью, закупают машинное оборудование", — отметил глава Сбербанка.