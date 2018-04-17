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Экономика

Эксперты назвали санкции против госдолга России наибольшей угрозой от США

Сюжет:
Расширение санкций США против России (230)
16:1417.04.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фотоКремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа отложить введение новых санкций против России не стоит принимать буквально, они могут последовать в любой момент и затронуть различные сферы, при этом наиболее серьезный ущерб экономике нанесли бы санкции в отношении крупных компаний и банков, а также госдолга, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Накануне издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

По мнению главного экономиста "Уралсиба" Алексея Девятова, заявление Трампа о намерении отложить санкции в отношении РФ не должны никого вводить в заблуждение. "По большому счету это ничего не значит, потому что Трамп человек достаточно непоследовательный. Поэтому я бы не стал на эти заявления сильно ориентироваться, потому что санкции могут последовать, причем в любой момент", — уверен Девятов.

Непрозрачность и негатив

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucc
"США – на грани". Политолог об отсрочке антироссийских санкций
Он напомнил, что санкции, которые были анонсированы в выходные, могли быть направлены против компаний, которые якобы имеют отношение к производству химического оружия в Сирии. "Трудно сказать, каков список этих компаний, но, возможно, если это не публичные, не крупные компании, то это может быть и не так страшно, может быть, рынок бы и не отреагировал очень сильно", — рассуждает эксперт.

По мнению главного аналитика "Нордеа банка" Дениса Давыдова, для российской экономики существенны любые новые санкции. "Я не хочу гадать на кофейной гуще, кто туда (в список — ред.) попадет: металлурги, химики или еще кто-то. Очень сложно сказать, потому что логика санкций носит весьма непрозрачный характер. И в силу непрозрачности логики принимаемых новых ограничений любые санкции, любые компании, которые попадают в санкционный лист, представляют собой определенную угрозу для российской экономики", — сказал Давыдов РИА Новости.

С ним согласен и Дмитрий Полевой из ING. "Мы видели, как действуют санкции против "Русала" и Олега Дерипаски. Если будет что-то подобное против других крупных компаний, то, конечно, это будет негативно для рынка, для рубля", — считает он.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

"Самый-самый кошмар"

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Как Россия может умно и больно ответить на санкции
"Что действительно страшно — это санкции в отношении госдолга. Соответствующий законопроект находится в Конгрессе на рассмотрении. Примут — не примут, тоже не очень понятно. Там две вещи — санкции в отношении нового долга и санкции в отношении крупных государственных банков, всем нам известных", — отметил Девятов.

Ранее в апреле два конгрессмена США предложили ввести санкции против российских финансовых институтов. Законопроект предлагает в полугодичный срок запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом и ввести санкции против 7 российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка.

Чтобы законопроект получил статус закона, его должны принять обе палаты конгресса США и подписать президент страны. Перспективы принятия законопроекта пока неясны. Минфина США, по данным агентства Блумберг, ранее предупреждал, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор.

По мнению Девятова, последствия принятия данного пакета могут быть крайне негативными: даже распространение санкций только на новый госдолг может привести к массовому бегству инвесторов. "Поскольку побегут сразу все, рубль тогда точно обвалится и тогда будет самый-самый кошмар. Стадное поведение большого количества игроков долгового рынка чревато", — считает Девятов.

Обратный эффект
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Обратный эффект

И другие неприятности

Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AFP 2018 / Belga/ Jacques Collet
Дворкович о вероятности отключения Swift для России: совсем уже агрессия
Отключение России от SWIFT тоже "очень неприятная вещь", и может в существенной степени повлиять на возможность международных расчётов, в том числе по поставкам наших энергоносителей, добавил аналитик "Уралсиба".

"Это вещи, которые могут нам существенно навредить. И если такое произойдет, то можно ожидать, что курс доллара взлетит выше 70 рублей, будет удерживаться там в течение ощутимого промежутка времени. Можно предположить, что в связи с резко возросшей турбулентностью, инфляционными рисками ЦБ опять предпримет активные действия, в частности довольно резко может поднять ключевую ставку", — полагает эксперт.

Такой шок, по словам Девятова, безусловно, отразится на экономике — через какое-то время темпы экономического роста снизятся, приблизившись к нулю в следующем году вместо ожидавшихся 1,5-2%. Однако он выразил надежду, что до развития такого сценария все же не дойдет.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя возможность введения санкций в отношении госдолга, говорил, что российские инвесторы заместят иностранцев, для которых новые ограничения станут "выстрелом в ногу". Минфин РФ, по его словам, при нынешней конъюнктуре может вообще не выходить на рынок заимствований благодаря сверхдоходам, но будет занимать внутри страны, невзирая на возможные ограничения.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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