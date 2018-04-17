Ситуация в апреле значительно отличается от кризиса 2014 года, заявил Греф

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Нынешняя волатильность финансового и валютного рынков в РФ значительно отличается от финансового кризиса 2014 года, пока нет серьезных причин для специальных мер реагирования ЦБ из-за событий прошлой недели, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Что касается специальных мер (ЦБ для регулирования банков из-за волатильности на финансовом рынке — ред.), пока я не вижу для этого серьёзных причин, все-таки ситуация не 2014 года, она значительно отличается — нет такой девальвации. В прошлый раз девальвация составила свыше 100%, сегодня девальвация порядка 6-7% — не так критично", — сказал Греф.

"В целом макроэкономика достаточно здоровая, выдерживает всякого рода шоки", — подчеркнул глава Сбербанка.

При этом давать новые оценки макроэкономических индикаторов Греф отказался. "Сегодня даже макроэкономику тяжело прогнозировать, но макроэкономику в сочетании с геополитической неопределенностью — дело неблагодарное. Сегодня ни один уважающий себя экономист не возьмется за сколь нибудь отдаленный прогноз по движению макроиндикаторов", — считает он.

По словам Грефа, Сбербанк посчитал различные варианты курса рубля в зависимости от развития дальнейшей ситуации, но не намерен их публично озвучивать.

"Будем оптимистами. Прошлая неделя была не самая простая, не первая и не последняя в нашей жизни, ну будем очень надеяться, что в первую очередь точки стабилизации геополитической ситуации будут найдены, такая волатильность не находится ни в чьих интересах", — выразил надежду глава крупнейшего российского банка.