"Газпром нефть" примет решение по проекту Shakal в Курдистане до конца года

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Газпром нефть" примет решение по дальнейшему развитию проекта Shakal в Иракском Курдистане до конца 2018 года, сообщил журналистам руководитель дирекции по геологоразведочным работам компании Алексей Вашкевич.

"Мы закончили бурение скважины и на сегодняшний день начат процесс тестирования скважины. Он займёт тоже порядка трех месяцев… Коммерческое открытие в любом случае там есть, то есть там подтверждение самой нефти уже существует. Вопрос с площадью этой структуры и о характеристиках коллектора. Сейчас мы проводим комплексные испытания, это повлияет в целом на общую оценку геологической модели этого месторождения", — ответил Вашкевич на вопрос, получила ли компания информацию о наличии коммерческих запасов нефти на блоке.

"Я думаю, что до конца этого года мы точно примем решение о дальнейшем развитии этого проекта", — добавил он.

В начале марта Вашкевич сообщал, что "Газпром нефть" продолжает работу в Иракском Курдистане и рассчитывает в течение двух месяцев получить информацию о наличии коммерческих запасов нефти на блоке Shakal.

В Ираке "Газпром нефть" участвует в реализации трех проектов, два из которых находятся на территории Курдистана. Доля компании в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у регионального правительства Курдистана), в блоке Garmian — 40%. На блоке Shakal в августе 2014 года начато бурение двух поисковых скважин.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что "Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском Курдистане из-за труднодоступности месторождения, а также вероятности нахождения в районе мин, оставшихся с последних боевых действий.

Вашкевич принимает участие в работе проходящего в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" национальном нефтегазовом форуме. Совместно с форумом в Экспоцентре открылась выставка "Нефтегаз-2018", которая является ведущим смотром достижений мирового нефтегазового комплекса. Ее организаторами выступают российская выставочная компания АО "Экспоцентр" совместно с немецкой выставочной компанией "Мессе Дюссельдорф ГмбХ". В выставке участвуют 534 компании и 25 стран мира, в том числе 330 российских компаний.