ВЭБ не намерен участвовать в госпомощи "Русалу"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Внешэкономбанк не планирует участвовать в господдержке "Русала", попавшего под санкции США, рассматривает компанию как своего крупного заемщика, заявил глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Мы не государство, мы не поддерживаем компании. Мы банк, у нас достаточно существенный портфель "Русала". Проблемы "Русала" для нас тоже проблемы", — сказал Горьков журналистам.

По его словам, общий объем задолженности "Русала" перед ВЭБом по кредитам составляет более 100 миллиардов рублей.

"Сейчас все зависит от того, каким образом "Русал" будет справляться со своими проблемами", — отметил Горьков.

"Мы, конечно же, встречались с руководством "Русала", внимательно с ними общаемся, желаем им удачи в непростой ситуации, но все будет зависеть от них", — добавил глава ВЭБа.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности Олег Дерипаска и подконтрольный ему "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая.