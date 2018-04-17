"Вымпелком" готов с июля начать выполнять условия "пакета Яровой"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Вымпелком" готов выполнять требования "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика уже с 1 июля, как и планировалось изначально, если закон будет предусматривать поэтапность введения новых правил, заявил генеральный директор компании Василь Лацанич.
"Откладывание (с июля на октябрь — ред.) не спасает информацию. Лучше уже 1 июля мы начинаем внедрять, договариваемся о поэтапном внедрении, и закончиться он может и 1 октября, и 1 декабря, и 1 июля следующего года. Тогда я в это готов "вкладываться". Просто ещё отложить и также не издать (подзаконные акты, техзадание — ред.), не работать над конкретной техзадачей — это опять обманывать себя, не надо этого делать", — сказал Лацанич, выступая на конференции "Телеком 2018", организованной газетой "Ведомости".
Он отметил, что отсутствие техзадачи не позволяет компании сделать точные расчеты затрат на реализацию закона. При этом, по его словам, у "Вымпелкома" есть большие data-центры, и компания сможет внедрять поэтапно требования законодательства по технологиям, географии и объёмам трафика.
Другие операторы ранее заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов. Минкомсвязь в декабре внесла в правительство нормативный акт к "пакету Яровой", предусматривающий хранение data-трафика сначала только в течение одного месяца и постепенное увеличение этого срока. Операторы снизили оценку затрат до десятков миллиардов рублей с изначальных триллионов. Однако в январе глава министерства Николай Никифоров сообщил, что Минкомсвязь отказалась от идеи поэтапности.