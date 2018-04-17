ЦБ отметил существенный спад числа жалоб на проблемы при заключении ОСАГО

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Банк России отмечает существенный спад обращений, связанных с проблемами при заключении договоров ОСАГО, в январе-марте текущего года, сообщила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Ольга Крайнова.
"Положительная динамика явилась в том числе следствием своевременного принятия мер в отношении субъектов страхового дела по выявленным нарушениям", — добавила Крайнова.
Крайнова также напомнила, что ЦБ совместно со страховым сообществом провели работу по внедрению системы гарантированного заключения ОСАГО в виде электронного документа посредством сайта РСА с целью повышения его доступности.