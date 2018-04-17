"Швабе" готов содействовать расширению центров онкотерапии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. С предложением активно развивать в России высокотехнологичную диагностику и терапию онкологии выступил холдинг "Швабе".

"Очевидно, что в России существует большая необходимость в расширении сети профильных центров. холдинг готов применить собственный опыт в реализации подобных проектов — в настоящее время такая работа выполняется в Приморском крае, всего в предстоящей перспективе планируется запустить не менее четырех центров протонной терапии рака в ряде регионов РФ", — сообщил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

При этом он напомнил, что, по показателям за 2016 год, 15,8% в структуре причин общей смертности в России занимают заболевания, связанные с новообразованиями, — это более 299 тысяч случаев.

"На сегодняшний день на два миллиона населения России приходится всего один высокотехнологичный центр диагностики и терапии рака с циклотронами для наработки радиофармпрепаратов, играющими ключевую роль в диагностике и лечении онкологии. В свою очередь, на миллион россиян приходится только один ПЭТ/КТ-сканер, позволяющий с максимальной долей вероятности обнаружить злокачественную опухоль в организме человека". — сказал Патрикеев.

В пресс-службе холдинга "Швабе" сообщили, что в Подмосковье на мощностях предприятия холдинга — Лыткаринского завода оптического стекла — локализовано производство мобильных модульных медицинских комплексов диагностики и лечения пациентов с онкозаболеваниями.

Такого рода комплексы по сравнению с капитальными зданиями медцентров, имеют ряд преимуществ, в том числе короткие сроки строительства и ввода в эксплуатацию — от 6 до 9 месяцев, возможность передислокации на другое место.