Путин и Меркель обсудили вопросы, связанные с "Северным потоком — 2"

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток — 2", сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток — 2", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".