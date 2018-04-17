Новые власти Кубы продолжат прежний курс, считает эксперт

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Никаких перемен внутриполитического и внешнеполитического курса Кубы после ухода Рауля Кастро не предвидится, заявил РИА Новости декан факультета социальных и экономических наук РАНХиГС Александр Чичин.

Госсовет Кубы 18 апреля назовет нового главу государства. Сейчас должность главы Госсовета и совета министров Кубы занимает Рауль Кастро, однако он ранее заявил, что покинет эти посты в апреле. По оценкам экспертов, самым реальным кандидатом на пост нового руководителя Кубы считается Мигель Диас-Канель — 57-летний первый заместитель председателя Госсовета.

"Никто никаких перемен во внутриполитическом и внешнеполитическом курсе с приходом новых руководителей Кубы не ждет. Везде фигура Мигеля Диаса-Канеля воспринимается как продолжение традиционной кубинской политики", — сказал Чичин.

Диас-Канель не будет править в одиночку, все равно останется влияние Рауля Кастро и старой партийной элиты, уверен эксперт. "Сам по себе характер и темперамент Диаса-Канеля, всё его партийное прошлое и тот факт, что остаются те же самые люди у руля власти, просто они не могут быть переизбраны и играют вторые роли, это всё гарантирует преемственность курса", — подчеркнул Чичин.

Говорить о сближении Гаваны с Вашингтоном невозможно, считает эксперт, несмотря на недолгое потепление, которое наметилось при Бараке Обаме. "Куба никогда не прогнется под давлением американцев, она уже это доказала. К тому же, есть два камня преткновения на пути сближения: это экономическая блокада, которая действует больше 50 лет, и военная база Гуантанамо. Эти две точки никогда не дадут сблизиться этим двум государствам", — пояснил Чичин.

По мнению эксперта, продолжится стойкое противостояние Кубы и США и все большее сближение с Китаем, который будет защитником экономических, отчасти политических интересов Кубы, и России, которая оказывает военно-техническую помощь острову и является одним из немногих надежных партнеров.

В декабре прошлого года глава Госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро объявил, что в апреле 2018 года оставит свой пост. Главой кубинского государства он стал в 2008 году, до этого Кастро-младший два года исполнял обязанности главы Госсовета Кубы после отставки своего старшего брата Фиделя.