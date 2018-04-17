Выход из СНГ не повлияет на экономику Украины, уверен Гройсман

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины, считает премьер-министр страны Владимир Гройсман.
"Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику", — сказал Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV, комментируя влияние на украинскую экономику решение Киева прекратить сотрудничество с СНГ.
Представитель президента в Раде Ирина Луценко ранее пояснила, что президент выступает за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.