Аксенов рассказал о передаче участка Тузлинской косы в собственность России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Передача в федеральную собственность принадлежащего Крыму участка Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, является чисто техническим вопросом, заявил глава республики Сергей Аксенов.

На заседании во вторник правительство Крыма передало участок Тузлинской косы в собственность РФ.

"Федеральный объект обслуживается полностью. Мост — это федеральный объект, поэтому, соответственно, и земля под этим объектом передается в федеральную собственность. Чисто технический вопрос", — сказал Аксенов журналистам.

Тузлинская коса — коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки.