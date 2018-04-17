МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Власти РФ из соображений безопасности могут на время чемпионата мира по футболу 2018 года остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, стивидоры начали уведомлять клиентов, что из-за усиления мер безопасности, связанных с ЧМ-2018, с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов "всех классов". Петербургский контейнерный терминал Санкт-Петербург (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина) просил компании учитывать это обстоятельство при планировании отгрузок. Если приостановить отправку грузов невозможно, КТСП предлагал обращаться в региональный межведомственный оперативный штаб (МОШ) для согласования обработки и перевалки.

Источники газеты говорят, что стивидоры просили Росморречфлот уточнить, каких опасных грузов касается ограничение. Но опубликованные разъяснения не внесли ясности, а за уточнениями рекомендовано обращаться в МОШ, говорит один из них. По словам другого источника, есть вероятность, что полностью будет запрещен ввоз всяких взрывчатых, ядовитых, радиоактивных и инфекционных грузов и веществ. А ввоз грузов остальных классов в каждом случае будет рассматриваться МОШ. По данным издания, регламент рассмотрения МОШ обращений бизнеса о перевалке отдельных опасных грузов еще не готов.

В Ассоциации морских торговых портов (АСОП) запрос газеты о списке опасных грузов переадресовали в Минтранс, там сообщили, что позицию направили в МОШ. В Минпромторге и аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев отказались.

При этом ограничения коснулись и автопрома, в отрасли грозят простоями, отмечает издание. Как сообщил источник, запрет грузов "всех уровней опасности" коснется большого перечня товаров — от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. Он отмечает, что поставки планируются заранее и сейчас вряд ли компания успеет закупить комплектующие. По словам источника, под угрозой остановки как минимум петербургский кластер автопрома (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), который получает компоненты морем, и калининградский "Автотор" (сборка BMW, Hyundai, Kia).

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.