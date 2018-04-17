"Химические" санкции: выдержит ли российская валюта новый удар

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Отыграв часть потерь после обвала, вызванного классической рыночной паникой, рубль снова слабеет к доллару и к евро: инвесторы ждут очередных санкций, обещанных Вашингтоном. Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, они "затронут все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия". Как это скажется на российской валюте, возможен ли более сильный и продолжительный обвал и когда ждать новой волны — в материале РИА Новости.

Опасения не оправдались

В субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по военным и гражданским объектам в Сирии, и в понедельник рынок открылся в предсказуемом минусе. События вполне могли развиваться по негативному сценарию. На фоне усиления геополитических рисков участники рынка ждали снижения стоимости рублевых активов и котировок акций. Однако рынок отреагировал сдержанно: опасения, что конфликт перерастет во что-то более серьезное, не подтвердились.

"Не возникло ни рисков существенных разрушений принадлежащих России инфраструктурных объектов, ни рисков гибели личного состава", — отмечает финансовый аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

© AP Photo / Hassan Ammar Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018 года © AP Photo / Hassan Ammar Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018 года

Заложили все риски наперед

Бурную реакцию рынка исключило и то, что на прошлой неделе игроки уже заложили в котировки все возможные риски относительно активов Москвы. К тому же предыдущие ограничения не слишком сильно сказались на российской экономике и финансовом рынке. Поэтому рубль отреагировал достаточно вяло.

Впереди новые ограничения со стороны США, однако, как отмечают наблюдатели, жестких санкций не предвидится: они не затронут крупнейших экспортеров нефтегазовой отрасли, черную или цветную металлургию или же российский госдолг.

"Не думаю, что стоит ждать активных распродаж. Сейчас сочетание факторов говорит в пользу того, что риски снизились и они не так высоки, — отмечает Нигматуллин. — Панические настроения вряд ли возникнут".

Все, кроме углеводородов

Может ли ужесточение санкций подстегнуть новую волну паники и столкнуть большой камень с горы? Аналитики в этом не уверены. Поскольку ожидания рынка ближе к нейтральным, наиболее вероятна эмоциональная реакция, которая будет постепенно затухать.

"Пока санкции не касаются экспорта углеводородов, их влияние будет ограниченным. Безусловно, и рынки, и российская валюта отреагируют. Когда же выяснится, что санкции не затрагивают серьезные денежные потоки, и фондовый, и валютный рынки в значительной степени восстановятся", — говорит экономист Сергей Хестанов.

Рубль сейчас — самый ликвидный актив на российском рынке и, после того как ЦБ в 2014 году перешел к плавающему курсу, принимает на себя основные внешние потрясения. А поэтому основное движение будет наблюдаться по паре доллар-рубль.

До 65

В "Открытие Брокер" ждут повышения курса до 65 рублей за доллар при негативном сценарии и до 63 — при базовом. Колебания же в диапазоне 61–63 рубля "можно рассматривать в качестве стабилизации".

В компании отметили, что базовый прогноз на конец 2018-го не изменился: к декабрю "американец", по расчетам аналитиков, должен стоить 57,7 рубля.

Есть и менее оптимистичные прогнозы. "Доллар сейчас 62, должен дойти до 70, а затем развернуться до 68. Потом пойдет боковой тренд сползания", — считает Олег Филиппов, директор по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС.

В любом случае два наиболее суровых сценария не реализовались: Минфин США выступил против ограничений на операции с российскими ОФЗ, а коалиция США, Франции и Великобритании предприняла лишь разовую атаку против Сирии.

Все прочее, как уверяют эксперты, рубль переживет. Более того, отечественная валюта уже привыкла, что американская администрация постепенно наращивает давление по всем направлениям российского экспорта.

Эффект неожиданности

Главная угроза — по-прежнему то, чего в принципе никто не ждет: США теоретически способны расширить санкции на российские нефтяные компании. "Это может произойти быстро, внезапно, возникнет эффект неожиданности, который усилит влияние ограничений против России, введенных 6 апреля", — пишет Bloomberg.

Аналитики признают: если это случится, стоит ждать финансового апокалипсиса. Другое дело, что ограничения, в первую очередь, будут направлены против Ирана, где возникли проблемы со сделкой об отмене санкций, связанных с атомной программой. Тогда стоимость нефти отправится к новым высотам — баррель может подорожать и до 100 долларов.

Что же касается российской нефти, технически заменить ее не очень трудно. Резервные мощности Саудовской Аравии и Ирана, вместе взятых, перекрывают российский экспорт. Но на практике сдерживающим фактором выступает зависимость Европы от российского газа. Около трети европейского газового рынка — это поставки из России. До тех пор пока эта зависимость не преодолена, жестких санкций, скорее всего, не последует.