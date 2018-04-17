Компания "O, Matras!" расширяет список фабрик-партнеров

Один из крупнейших магазинов спальных товаров "O, Matras!"* расширяет список фабрик-партнеров.

В список поставщиков магазина теперь входят более 30 известных российских и зарубежных производителей. Соответствующие сертификаты, подтверждающие статус официального представителя магазина, можно увидеть на сайте компании.

По заявлению представителей "O, Matras!", они работают в своем сегменте рынка с 2003 года, внедряя в жизнь отечественного потребителя европейские стандарты розничной торговли. Одним из требований, необходимых для реализации данной инициативы, является заключение партнерских отношений с наибольшим количеством проверенных производителей.

Таким образом, магазину удается охватить широкую целевую аудиторию, а потребитель может выбрать матрас подходящей ценовой категории — от недорогих моделей с зависимым пружинным блоком и практичных беспружинных моделей до матрасов премиум класса с натуральным латексом и пружинами S2000. Кроме того, здоровая конкуренция производителей, собранных на страницах одного магазина, стимулирует их повышать качество продукции и привлекать внимание потребителей интересными акциями.

Однако широкий, постоянно обновляющийся ассортимент — это далеко не все, что нужно для удержания потребительского спроса. Как было отмечено, компания-ритейлер сама должна создавать оптимальные условия для выбора, покупки и доставки товаров конечному потребителю.

Магазин "O, Matras!" не имеет своих собственных складов и торговых площадок, осуществляя поставки заказов непосредственно от объектов фабрик-партнеров. Это дает возможность отказаться от дополнительных наценок и в итоге предлагать все товары по максимально доступной, "заводской" стоимости без лишних наценок.

Благотворно на спросе и доверии покупателей сказывается отказ от предоплаты. Сделав онлайн заказ и оформив доставку по указанному адресу, теперь клиенты магазина могут оплачивать покупки после их непосредственного осмотра.

Статус официального дилера у большого числа фабрик открывает новые перспективы. Во-первых, это доступ клиентов магазина к актуальным акциями и сезонным распродажам. Во-вторых, доступ к нестандартным изделиям. Наконец, соблюдение официальных условий гарантии, обмена и возврата любой покупки.

С каталогом продукции представленных производителей можно ознакомиться, посетив интернет-магазин "O, Matras!".

*О, Матрас!

ИП Тимонин Виктор Александрович, ОГРНИП: 312774603001350 от 30 января 2012 г.

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