"Саратовские авиалинии" попросили Росавиацию снять ограничения на полеты

САРАТОВ, 16 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. "Саратовские авиалинии" в понедельник подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова.

Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.

"Сегодня АО "Саратовские авиалинии" подало заявку в Росавиацию о снятии ограничений сертификата эксплуатанта. Ранее в авиакомпании устранили все замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства, выявленные в ходе внеплановой комплексной проверки авиапредприятия", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что отчет об устранении замечаний ведомством рассмотрен. "Письмо о результатах рассмотрения направлено сегодня руководителем Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта в Федеральное агентство воздушного транспорта", — отметила Воронова.