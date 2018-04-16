В Мордовии планируют увеличить объемы строительных работ на 5%

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. По программе 2018 года в Мордовии должны построить 333 тысячи квадратных метров жилья, а объемы строительных работ необходимо увеличить на 5%, сообщил глава региона Владимир Волков в послании Госсобранию республики.
Он напомнил, что с 1 июля отменяется долевое строительство, и подчеркнул, что Минстрою республики необходимо вместе с застройщиками подготовиться к переходу на новую систему проектирования финансирования.
"Объемы этого года мы выполним — они сформированы. Но если мы не сумеем решить эту задачу, столкнемся с резким снижением объема строительства жилья в 2019 году, что недопустимо", — сказал Волков.
Минстрою региона он дал указание до 1 июля получить и оформить необходимые разрешения, чтобы не сорвать строительство объектов жилья в 2019 году.
По его словам, жилищные программы в республике имеют большой экономический и социальный эффект.
"Около 13 тысяч семей уже получили ипотечные кредиты, причем в 2017 году таких семей было на четверть больше, чем годом ранее. А участниками республиканской программы льготной ипотеки под 5% годовых стали свыше 3600 семей. И мы приняли решение продлить программу льготной ипотеки и на 2018 год", — рассказал глава Мордовии.
В своем послании он также коснулся участия республики в федеральных проектах, таких как "Ипотека и арендное жилье", "Молодая семья", программы по улучшению жилищных условий в сельской местности. Напомнил о необходимости оперативно решать вопросы, связанные с программой поддержки многодетных семей, которая предполагает строительство жилья и ведение хозяйства на выделенных бесплатно земельных участках. В первую очередь, это касается подведения к участкам коммунальной инфраструктуры.
Помимо строительства жилья, необходимо своевременно проводить модернизацию существующего жилого фонда, подытожил Волков.