В Мордовии планируют увеличить объемы строительных работ на 5%

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. По программе 2018 года в Мордовии должны построить 333 тысячи квадратных метров жилья, а объемы строительных работ необходимо увеличить на 5%, сообщил глава региона Владимир Волков в послании Госсобранию республики.

"В строительную отрасль инвестировано более 8,5 миллиарда рублей, и речь идет не только об объектах, построенных к чемпионату мира по футболу. Теперь основной работой строителей должно стать возведение жилья. В течение пяти лет мы должны выполнить задачу, поставленную президентом, — увеличить объемы жилья в республике в полтора раза. В 2018 году объемы строительных работ должны возрасти на 5%. Программой предусмотрено строительство 333 тысяч квадратных метров жилья, из них 240 тысяч — стандартного жилья", — привел цифры глава Мордовии.

Он напомнил, что с 1 июля отменяется долевое строительство, и подчеркнул, что Минстрою республики необходимо вместе с застройщиками подготовиться к переходу на новую систему проектирования финансирования.

"Объемы этого года мы выполним — они сформированы. Но если мы не сумеем решить эту задачу, столкнемся с резким снижением объема строительства жилья в 2019 году, что недопустимо", — сказал Волков.

Минстрою региона он дал указание до 1 июля получить и оформить необходимые разрешения, чтобы не сорвать строительство объектов жилья в 2019 году.

"Это не шутки — это миллиардные потери. Каждый рубль, вложенный в строительство жилья, создает минимум три рубля добавленной стоимости в других отраслях экономики. Следует также продумать меры по развитию индивидуального жилищного строительства, по созданию в республике индустрии доступного малоэтажного жилья. Ставлю задачу правительству организовать полный цикл строительства дешевого быстровозводимого жилья — от производства материалов до сдачи объектов под ключ. База для этого у нас есть", — подчеркнул Волков.

По его словам, жилищные программы в республике имеют большой экономический и социальный эффект.

"Около 13 тысяч семей уже получили ипотечные кредиты, причем в 2017 году таких семей было на четверть больше, чем годом ранее. А участниками республиканской программы льготной ипотеки под 5% годовых стали свыше 3600 семей. И мы приняли решение продлить программу льготной ипотеки и на 2018 год", — рассказал глава Мордовии.

В своем послании он также коснулся участия республики в федеральных проектах, таких как "Ипотека и арендное жилье", "Молодая семья", программы по улучшению жилищных условий в сельской местности. Напомнил о необходимости оперативно решать вопросы, связанные с программой поддержки многодетных семей, которая предполагает строительство жилья и ведение хозяйства на выделенных бесплатно земельных участках. В первую очередь, это касается подведения к участкам коммунальной инфраструктуры.

Помимо строительства жилья, необходимо своевременно проводить модернизацию существующего жилого фонда, подытожил Волков.

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