Курс рубля растет, несмотря на удары коалиции по Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости/Дмитрий Майоров. В понедельник рубль пытается продолжить рост, наметившийся на прошлой неделе.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14:00 мск снижался до 62,03 рубля, евро рос на 25 копеек до 76,80 рубля.

Таким образом, опасения, что курс российской валюты упадет из-за удара США и союзников по Сирии, не оправдались. Рубль с утра умеренно снижался, а затем и вовсе выходил в плюс.

Рубль пытается продолжить восстановление



В субботу утром силы коалиции атаковали сирийские объекты, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Атака произошла в самое комфортное для финансовых рынков время, выходные дни, чтобы ограничить негативное влияние. Кроме того, большую часть ракет перехватили сирийские ПВО, а российские военные объекты не попали под обстрел, рассуждают аналитики Райффайзенбанка.

Обстрел носил предупредительный характер, и инвесторы могут расценить это как положительный знак, свидетельствующий о нежелании Запада усугублять противостояние на Ближнем Востоке, отметил Ален Сабитов из ИК "Фридом Финанс".

Это понизило геополитические риски, резко возросшие в начале прошлой недели. К тому же нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, пытаясь выйти в плюс – в район 72 долларов за баррель сорта Brent.

Рубль получил поддержку и от словесных интервенций. Так, в ЦБ заявили, что у Банка России есть полный набор инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке. Центробанк готов его задействовать, однако пока не видит необходимости специально вмешиваться в ситуацию.

Также регулятор снял ограничение на невозможность повышения ключевой ставки. Ее рост обычно поддерживает курс нацвалюты.

В итоге доллар и евро днем менялись разнонаправленно к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" при этом оставалась немного ниже уровня 4,45 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы



Уже сегодня США пообещали расширить санкции против России, которые затронут "компании, занимающиеся поставкой оборудования Асаду или связанные с использованием химоружия", отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Подобная формулировка предполагает, что крупнейшие российские компании (в частности, находящиеся в публичном поле) не должны быть затронуты новыми мерами. Правда, логика действия американских властей в части санкций остается не совсем ясной для нас. Как следствие, режим торгов на российском финансовом рынке останется крайне нервным и волатильным – с краткосрочным фокусом на масштаб и риторику новых санкционных решений США", — добавил он.

Пока более устойчивого и уверенного восстановления позиций рубля не ожидается в силу сохранения внешних рисков для отечественных активов, резюмирует Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".