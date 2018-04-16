Курс рубля растет, несмотря на удары коалиции по Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости/Дмитрий Майоров. В понедельник рубль пытается продолжить рост, наметившийся на прошлой неделе.
Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14:00 мск снижался до 62,03 рубля, евро рос на 25 копеек до 76,80 рубля.
Таким образом, опасения, что курс российской валюты упадет из-за удара США и союзников по Сирии, не оправдались. Рубль с утра умеренно снижался, а затем и вовсе выходил в плюс.
Рубль пытается продолжить восстановление
Атака произошла в самое комфортное для финансовых рынков время, выходные дни, чтобы ограничить негативное влияние. Кроме того, большую часть ракет перехватили сирийские ПВО, а российские военные объекты не попали под обстрел, рассуждают аналитики Райффайзенбанка.
Обстрел носил предупредительный характер, и инвесторы могут расценить это как положительный знак, свидетельствующий о нежелании Запада усугублять противостояние на Ближнем Востоке, отметил Ален Сабитов из ИК "Фридом Финанс".
Это понизило геополитические риски, резко возросшие в начале прошлой недели. К тому же нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, пытаясь выйти в плюс – в район 72 долларов за баррель сорта Brent.
Также регулятор снял ограничение на невозможность повышения ключевой ставки. Ее рост обычно поддерживает курс нацвалюты.
В итоге доллар и евро днем менялись разнонаправленно к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" при этом оставалась немного ниже уровня 4,45 тысячи рублей за баррель.
Прогнозы
"Подобная формулировка предполагает, что крупнейшие российские компании (в частности, находящиеся в публичном поле) не должны быть затронуты новыми мерами. Правда, логика действия американских властей в части санкций остается не совсем ясной для нас. Как следствие, режим торгов на российском финансовом рынке останется крайне нервным и волатильным – с краткосрочным фокусом на масштаб и риторику новых санкционных решений США", — добавил он.
Пока более устойчивого и уверенного восстановления позиций рубля не ожидается в силу сохранения внешних рисков для отечественных активов, резюмирует Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".